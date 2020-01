Visite : Des personnalités turques à Massalikoul Jinaane.

Une délégation turque dirigée par le Président du Croissant rouge et vice-président de la fédération internationale de la Croix-rouge pour l'Europe, était en visite à la grande mosquée de Massalikul Jinaan. Ils ont été reçus par l'Imam Serigne Bassirou Lo.

Cette visite est facilitée par M. Abdoul Aziz Diallo, vice-président de la Fédération Internationale de la Croix-rouge pour l'Afrique et de M. Bayla Barry, coordonnateur des services de support de la Croix-rouge sénégalaise.

La visite est plus que symbolique d'autant plus que les tapis de la mosquée ont été commandés en Turquie exactement à l'usine qui confectionne les tapis de la mosquée de Médine et celle de la Mecque. Un état des choses qui ne laisse pas pas indifférent les visiteurs.