Thiès : passage de la caravane montée de la gendarmerie nationale avec 105 chevaux

Le défilé monté a clôturé la 66e édition de la célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès.

En effet, 105 chevaux ont foulé le sol de la place mythique (Avenue Caen de Thiès).

Les cavaliers principalement du groupement de la cavalerie montée de la gendarmerie nationale, ont ainsi réussi leur baptême du feu...