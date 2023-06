Violentes manifestations au Sénégal : La confédération pour la démocratie et le socialisme condamne les « actes de vandalisme » et appelle à préserver la république

Suite à cette série de manifestations qui ont causé des pertes en vies humaines, des destructions de biens privés, d’édifices publics et d’équipements collectifs, la confédération pour la démocratie et le socialisme a dénoncé, dans un communiqué, les agissements d’hommes armés dans les rues.La CDS considérant que ces manifestations, accompagnées d’actes de vandalisme, de brigandage et de pillages, émaillés de confrontations mortelles entre manifestants lors de partages des butins de vol et qui font suite à la condamnation à 2 ans ferme du leader de Pastef pour « corruption de la jeunesse », liste un certain nombre de recommandations à l’endroit de tous les acteurs pour faire régner la paix et la stabilité.La confédération pour la démocratie et le socialisme dénonce avec vigueur les actes de violence d’une gravité inouïe et s’incline devant la mémoire des disparus pour présenter ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées de tout bord et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.Elle exprime sa solidarité aux travailleurs et aux employeurs et à tous ceux qui ont perdu des biens du fait de ces actes et demande aux organisations de travailleurs de s’impliquer davantage dans la recherche de solutions à la situation pour préserver leurs outils de travail et sauvegarder leurs emplois.Aux chef religieux, acteurs politiques et sociaux, la confédération pour la démocratie et le socialisme appelle à œuvrer pour la paix et la stabilité dans le pays. Elle invite également l’État du Sénégal à prendre de toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens.