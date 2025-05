Violences faites aux femmes : ActionAid dénonce les féminicides au Sénégal

« Chaque femme tuée est une vie de trop. Chaque silence est une complicité »





Face à cette situation, ActionAid Sénégal lance un appel aux autorités, à reconnaître officiellement les féminicides comme une urgence nationale relevant à la fois des droits humains et de la sécurité publique. L'Ong exige l’application rigoureuse des lois existantes et la mise en place de mécanismes de protection efficaces pour les femmes en danger, demande le renforcement des campagnes nationales de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, pour changer durablement les mentalités et les comportements. Enfin, elle invite à une réponse judiciaire exemplaire avec des poursuites systématiques, des jugements équitables et des sanctions dissuasives contre les auteurs de violences ».

Ainsi, « nous en appelons à l’ensemble de la société sénégalaise, citoyens, organisations de la société civile, leaders religieux et traditionnels, journalistes, parlementaires pour faire bloc contre ce fléau. Il est temps de sortir du silence, de briser les tabous et de dire haut et fort : Stop aux féminicides ! Le silence tue. L’inaction tue. L’heure est à l’action collective et urgente ».