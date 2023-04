Violences dans les établissements scolaires : “L’école et l’Université doivent rester des pôles d’excellence, où l’on doit rivaliser non dans la violence physique ou verbale, mais dans la quête des meilleurs résultats (Macky Sall)

La cérémonie de réception d’équipements pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche pour les Établissements d’Enseignement supérieur, d’une valeur de près de 52 milliards FCFA, matérialise la volonté du chef de Macky Sall de renforcer “le nouvel élan scientifique et technique que nous voulons impulser à notre système éducatif ; parce que c’est la voie de l’émergence et du développement..“, a-t-il dit. Les excellents résultats au récent concours d’Agrégation du CAMES, ainsi que la distinction qui sera remise aujourd’hui, en Italie, par le Centre international de physique théorique à notre compatriote Mouhamed Moustapha Fall, lauréat du prestigieux Prix Ramanujan des jeunes chercheurs en mathématiques, “montrent ce que notre système éducatif peut produire de meilleur”, a dit Macky Sall qui a également rappelé et félicité les brillantes performances des jeunes Ahmed Babou et Ramatoulaye Kane, tous deux élèves en classe de 3e, respectivement au Prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis et à l’Institut Marguerite Ndiaye de la même ville, consacrés Roi et Reine des Olympiades nationales de mathématiques. De bons exemples “pour rappeler à tous que l’école et l’Université doivent rester des pôles d’excellence, où l’on doit rivaliser non dans la violence physique ou verbale, mais dans la quête des meilleurs résultats, pour préparer son avenir, être utile à soi, à sa famille et à son pays“, a souligné Macky Sall. Ce dernier de profiter de l’occasion pour particulièrement insister sur la nécessité d’assurer un entretien régulier et rigoureux des équipements. “C’est la meilleure façon d’assurer leur bon fonctionnement, leur durabilité et la rentabilité des énormes investissements que nous avons consentis pour leur acquisition”, a conclu Macky Sall avant de féliciter le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, ses équipes et les partenaires, pour la diligence mise dans l’exécution de ce projet et l’organisation de cette cérémonie.