Violences basées sur le genre : Ndèye Saly Diop Dieng condamne les récents meurtres à Pikine, Kolda et Linguère.

La ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng n’est pas restée insensible aux récents actes de violence qui ont occasionné la mort de Ndioba Seck à Pikine, Yoba Baldé à Kolda et du jeune talibé Fallou Diop dans le département de Linguère. En tournée dans le nord, le ministre a profité de son passage à Podor pour condamner et dénoncer avec la dernière énergie ces crimes commis. La ministre a, par ailleurs, saisi la tribune pour présenter aux familles éplorées les condoléances du Chef de l’Etat, Macky Sall et de son gouvernement. Ndèye Saly Diop Dieng renseigne être résolue à poursuivre les efforts de sensibilisation et d’information sur les enjeux et impacts négatifs de la violence basée sur le genre, sur l’état et le devenir de la société.