Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés

Les éléments du Commissariat urbain de Nioro du Rip ont procédé à l’arrestation de trois (03) individus et la récupération de huit (08) béliers de robe blanche, volés à Nioro et dissimulés dans des enclos à Keur Mala dans la commune de Thiaré (Département de Kaolack). L’opération fait suite à des déclarations de vols de bétail dans la commune de Nioro et ses environs. C’est ainsi qu’une mission d’intensification des patrouilles a été confiée à la Brigade de Recherches (BR).

Dans un communiqué transmis par la police nationale, " les interrogatoires ont révélé une organisation structurée composée de 3 membres. L'un des mis en cause a reconnu avoir été sollicité par un acolyte basé à Nioro, chargé de "préparer le terrain" et d'identifier les cibles. Bien qu'initialement réticent car étant activement recherché par la Brigade de Gendarmerie de Nioro pour un vol similaire à Porokhane, le suspect a fini par mandater un tiers. Ce dernier, muni d'indications précises sur la localisation des enclos, s'est rendu à Nioro dans la nuit du mercredi pour perpétrer le forfait".

Les suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis de nuit avec usage de moyens de transport et détention d’armes blanches.