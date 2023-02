Violence et voie de fait : Pour avoir malmené sa copine, le fils du Jaraaf Youssou Ndoye écope 2 mois de prison ferme

Il ressort de l'économie des faits que le prévenu entretenait une relation amoureuse avec sa copine Fatou Ba. Un jour, une discussion a éclaté entre les deux et le prévenu lui a arraché son sac qui contenait son téléphone portable. Ainsi, le gars a effectué un retrait de 29 000 francs dans le compte Wave de la jeune dame qui, selon ses déclarations, était destiné à sa scolarité. Dans le même temps, il avait confisqué le téléphone.

Mis au courant de la situation, le père de la partie civile l'a appelé pour lui intimer l'ordre de laisser sa fille, mais le jeune homme l'a injurié. C'est sur ces entrefaites qu'il est allé porter plainte à la police. Il a été arrêté et jugé ce jeudi 09 février 2023 par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour violences et voie de fait, accès frauduleux et accès d'avantages indus.

Interrogé en premier, Malal Ba, père de la plaignante souligne que le prévenu lui a envoyé un message inélégant et déplacé. " Je l'ai appelé pour lui dire de laisser ma fille tranquillement. Quelques minutes après, il m'envoie un message vulgaire et déplacé. Je croyais qu'il s'était trompé de destinataire, mais quand je l'ai interpellé, il a réitéré", a-t-il fait savoir.

A son tour, le prévenu a nié avoir injurié le vieux et nie avoir utilisé le code de la jeune dame. "La fille me devait 30 000 francs Cfa et elle me l'a payé. Mais je n'ai jamais utilisé son code, ni soutiré son argent. Concernant le téléphone, je l'ai repris parce que c'est moi qui le lui avais acheté", narre-t-il.

La plaignante, Bineta Ba reconnaît que le prévenu était son copain, mais elle l'a quitté parce qu'elle n'appréciait pas son comportement. La partie civile a réclamé la somme de 5 millions de francs Cfa.

Invité à faire son réquisitoire, le maître des poursuites a relevé la constance des faits et requiert 6 mois de prison ferme contre M. Ndoye.

Au finish, le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle en premier ressort a déclaré le prévenu coupable et le condamne à 2 mois de prison ferme et alloue à la plaignante la somme de 500 mille francs Cfa.