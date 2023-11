Violence et voie de fait : Ameth F. Braya voulait de force expulser la locataire de son immeuble et se retrouve devant la barre.

Il résulte des débats d'audience que la dame occupait un magasin depuis 1997 au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans le quartier de Grand-Dakar. Le prévenu Ameth Fall Braya a acheté l'immeuble en 2010. Un jour, il a demandé à la dame de sortir parce qu'il voulait réfectionner le bâtiment, mais elle s'y est opposée avançant que les choses doivent se faire dans les règles de l'art. De temps à autre, le prévenu, accompagné de gros bras, venait sur les lieux pour intimider la partie civile. Le 08 février 2023, ils se sont rencontrés pour trouver un terrain d’attente. La rencontre s’est mal passée et le prévenu s’est mis à menacer la partie civile avant de donner un délai de 3 jours pour qu’elle quitte les lieux.



Dans les déclarations de la partie civile, il est arrivé qu'il y dépose des matériels de construction pour l’obliger à quitter l'immeuble à Grand Dakar. "Un jour, à mon absence, Ameth Fall Braya a défoncé la porte et a changé les cadenas", martèle-t-elle.



À la barre, le politicien a reconnu être entré dans le magasin en l'absence de la partie civile. Il l'a fait, car la veille, la partie civile avait promis de venir pour trouver une solution. Par contre, il nie avoir fracassé le cadenas. "J'étais prêt à lui prêter mon garage pour qu'elle y abrite ses affaires en attendant qu'elle trouve un autre local. Je jure que je ne l'ai jamais menacé", précise-t-il.



La partie civile réclame la somme de 50 millions pour dommages et intérêts. Quant au parquet, il s'en est rapporté à la sagesse de la Chambre.



Du côté de la défense, elle demande le renvoi de leur client Ahmeth Fall Braya des fins de la poursuite puis qu'il n y a pas de preuves, ni de déclarations.



L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier prochain.