Vidéo virale attribuée à l'archevêque de Dakar : Fraternité républicaine condamne fermement ces actes et réclame des sanctions.

Depuis quelques jours, une vidéo virale attribuée à l'archevêque de Dakar circule sur les réseaux sociaux. Dans les images comme constaté, une personne mal intentionnée, positionnée devant une photo de l’Archevêque, tient des propos portant sur une supposée situation dramatique au Sénégal.

Une situation qui n’a pas laissé sans réaction Fraternité Républicaine qui, à travers un communiqué, a tenu à préciser ce qui suit : « l'archevêque de Dakar n’est ni l’auteur de ces propos, ni mêlé à la publication de la vidéo. C’est pourquoi, nous dénonçons fermement ces agissements et condamnons l’auteur de ces propos de l’opposition qui sont d’une extrême gravité » lit -on dans ce communiqué.

Ainsi, Fraternité Républicaine demande à ce que l’auteur de la vidéo soit identifié, poursuivi et condamné conformément aux lois en vigueur...