Victoire de Bby dans le département de Podor / Mountaga Sy accueilli en grande pompe : "C'était un combat de la jeunesse!"

La victoire de Bby à Podor, notamment dans la commune de Aéré Lao a été fêtée en grande pompe par la population et le maire Mountaga Sy.



Les rues de cette commune ont été prises d'assaut par les populations qui étaient à moto, à pied, dans des véhicules et même sur des charrettes.



C'était un moment de communion, mais aussi de joie qui a été criée sur tous les toits d'avoir remporté les élections haut la main.



Le maire, visiblement ému, balançant des mains en suivant le rythme de la foule et de la sonorisation, a manifesté toute sa satisfaction.



Mountaga Sy a ainsi remercié la population de Aéré Lao, notamment les guides religieux, les associations de femmes et de jeunes. À le croire, ces législatives n'étaient rien d'autre qu'un "combat de la jeunesse".



La caravane a été bouclée en apothéose sous des applaudissements nourris des habitants de Aéré Lao à l'endroit du maire Mountaga Sy.



Rappelons que la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Podor a largement remporté les législatives devant ses adversaires. Elle arrive en tête avec 91.653 voix contre 8.049 voix pour Wallu Sénégal...