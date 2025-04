Victoire Tragique :Thiat et Bella, supportrices de Laurent Ndiago, écrasées après la victoire

La fête a viré au drame. Ce qui devait être une nuit de célébration s’est transformé en cauchemar pour les proches de Thiat et Bella, deux jeunes supportrices du lutteur Laurent Ndiago, mortes écrasées par un camion à Sicap-Mbao, quelques heures seulement après la victoire de leur champion à l’Arène nationale.







Dans son édition du jour, L’Observateur revient en détail sur cette tragédie survenue sur la route du retour à Diamaguène. Après avoir assisté à la victoire éclatante de Laurent Ndiago sur Thikri Thiato, ses supporters ont quitté l’arène dans une ambiance euphorique, entre klaxons assourdissants et cris de joie. Parmi eux, Thiat et Bella, installées à l’arrière d’une moto, participaient activement à la liesse.







Mais cette joie sera de courte durée. Selon les témoignages recueillis par L’Observateur, c’est en manifestant bruyamment que les deux jeunes filles auraient involontairement déséquilibré le conducteur de la moto. Les trois passagers ont alors chuté lourdement sur la chaussée, au niveau du rond-point de Sicap-Mbao.







Un camion qui suivait de près, lancé à vive allure, n’a pu éviter le drame. Le véhicule a littéralement roulé sur Thiat et Bella, les tuant sur le coup dans une scène d’une rare violence. Le conducteur de la moto, plus chanceux, s’en est sorti avec des blessures. Les corps sans vie des deux jeunes supportrices ont été transportés à la morgue d’un hôpital de la place, tandis que le chauffeur du camion a été arrêté par la gendarmerie pour les besoins de l’enquête.







La disparition brutale de Thiat et Bella a plongé leurs familles, amis et toute la communauté des amateurs de lutte dans une profonde tristesse. Comme le souligne L’Observateur, ce drame vient rappeler, une fois encore, les risques souvent ignorés de ces cortèges improvisés et non encadrés qui suivent les grands événements sportifs.







Le combat de Laurent Ndiago restera marqué à jamais par cette fin tragique. Derrière le triomphe sportif, deux vies se sont éteintes dans l’ombre de la gloire.