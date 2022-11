Vers un meeting d'investiture du PR / Abdou Ndiaye, maire de Keur Maba : "Ce sont les maires et les responsables politiques de la région de Kaolack qui réclament un deuxième quinquennat!"

Le maire de la commune de Keur Maba (Département de Nioro) est catégorique sur la question de la troisième candidature du président de la République.

À l'en croire, celle-ci est une exigence des maires et des responsables politiques de la région de Kaolack qui " soutiennent la politique du chef de l'État et voient les retombées en terme d'infrastructures, d'électrification rurale, de réalisation de pistes de production, etc...

L'édile local s'est voulu également rassurant quant aux remous que cela pourrait engendrer dans le pays. Selon Abdou Ndiaye, il s'agira d'expliquer clairement aux sénégalais les dispositions de la loi, mais également montrer au grand jour les réalisations du patron de l'Apr. "Ce deuxième quinquennat va passer sans tambours ni trompettes", a-t-il expliqué.