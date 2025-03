Vers l'autonomisation des femmes : Le Sénégal dévoile un projet ambitieux soutenu par l'UE et la Belgique

Ce projet de grande envergure reçoit le soutien stratégique de l'Union européenne ainsi que de la Belgique. Harmonie Koutsivitis, directrice de mission adjointe pour la délégation de l'Union européenne, a souligné que l'égalité des genres et l'émancipation économique féminine représentent des enjeux prioritaires pour l'Union européenne à l'échelle internationale. Quant à Hélène De Brock, ambassadrice de Belgique, elle a affirmé le soutien de son pays pour cette démarche, mettant l'accent sur son intégration dans une vision globale, celle du Sénégal 2050. Cette dernière accorde une importance primordiale à l'émancipation des femmes comme élément central du progrès économique national.

Cette réunion représente un point tournant dans les initiatives visant à assurer l'égalité de droits et d'opportunités entre les hommes et les femmes. Sous l'égide du ministère de la Famille, la caravane a donné aux femmes l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations, soulignant ainsi l'urgence d'un cadre juridique qui leur apporte un soutien tangible. L'intention est évidente : établir une société inclusive et prospère qui permettra aux femmes de participer pleinement à l'économie. Les responsables sénégalais et leurs collaborateurs internationaux sont déterminés à poursuivre leurs efforts, dans l'objectif de concrétiser cette vision en une réalité solide et pérenne.