Vérification du fichier électoral : Les précisions de l’expert électoral Djibril Gningue

Le fichier électoral de la commission électorale nationale autonome (Cena) sème la polémique chez beaucoup de nos acteurs politiques et une frange de la société sénégalaise. En effet, depuis la publication du communiqué de la CENA qui avait invité les électeurs à ne pas se fier aux informations actuellement disponibles sur son site à cause de sa non mise à jour, plusieurs réactions ont fusé dont celle de l’expert électoral Djibril Gningue.



D’après lui, cela constitue une entrave au processus électoral. « Est ce qu’ils veulent dire que ce n’est pas le fichier consolidé après la révision ? Alors, ce serait grave effectivement que la CENA n’ait pas sur son site ce fichier-là. Cela constituerait une entrave à l’exécution des prérogatives de la commission. Cela ne permet pas à la Cena d’exercer véritablement son rôle, notamment les droits, les différentes attributions qui lui sont données dans le code électoral, c’est-à-dire son pouvoir de rectification, d’injonction décisivement et de substitution », a-t-il précisé à nos confrères d’Iradio. La Cena et le Conseil Constitutionnel ont-ils finalement le même fichier ? À cette question, l’expert électoral se veut prudent.



Par ailleurs, il précise que si cela se confirme, le processus électoral serait entaché de graves irrégularités, « c’est également très grave, très cocasse et cela ne participerait pas à la transparence et à l’intégrité qui peut mener au processus électoral. Bon ? Mais je ne peux pas dire que c’est le cas. Il faudrait vérifier si c’est le cas oui ou non », a-t-il conclu.