Vente illégale de parcelles : M. Ndiaye céde un terrain appartenant à autrui, escroque 4 millions FCFA à A. Sall et se fond dans la nature.

Le foncier fait quotidiennement des victimes. Au tribunal de grande instance de Dakar, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'une affaire touchant au phénomène ne soit traité.



Ce 8 octobre encore, un dossier portant sur la vente d'une parcelle appartenant à autrui, a été vidé à la chambre correctionnelle. Elle lie le plaignant, A. Sall au prévenu M. Ndiaye âgé de 29 ans et promoteur immobilier de son état.



En effet, le mis en cause est poursuivi pour escroquerie portant sur la somme de 4 millions Fcfa au préjudice de son collaborateur à qui il a cédé un terrain.



Devant la barre, l'accusé revient sur son lien avec le plaignant qui l'a trainé devant la juridiction.



"C'est la vente de terrain qui nous lie. J'ai acheté un terrain sur des lotissements de A. T. Diallo pour le compte de mon grand frère émigré à l'étranger et je l'ai revendu à A. Sall au prix de 4 millions FCFA", a expliqué le mis en cause, M. Ndiaye qui dit ignorer que le terrain faisait l'objet d'un litige.



"J'avais l'acte de cession que j'ai délivré à A. Sall. C'est après la vente que je me suis rendu compte que le terrain en question était un titre foncier d'autrui et faisait l'objet d'un litige foncier. Je l'ai su lorsque A. Sall a porté plainte contre moi", a-t-il poursuivi.



Pour sa part, le bénéficiaire de la parcelle a avoué devant le juge avoir été leurré par M. Ndiaye qui a disparu depuis 2020, l'année où il a acquis la parcelle.



"Il m'a vendu le terrain au courant de 2020. Je lui ai versé 4 millions FCFA après qu'on soit tombé d'accord. Il m'a fallu un moment pour comprendre que la parcelle était un titre foncier reconnu. Depuis, je cherchais vainement à entrer en contact avec M. Ndiaye que je n'ai plus jamais revu", dira le plaignant.





Selon ce dernier, c'est lorsqu'il a porté plainte contre son vendeur qu'il a pu revoir l'accusé.

"Nous sommes convenu à un moratoire après son interpellation devant les enquêteurs. Il s'était engagé à l'époque à me payer après 3 mois, malheureusement j'ai attendu très longtemps avant de décider de remettre ma plainte.", a confié devant la barre A. Sall.



Le mis en cause qui a réitéré les mêmes engagements au juge a promis de s'atteler au reversement des 4 millions FCFA dès qu'il sortira des liens de la détention.



La partie civile assisté par Me Ousseynou Ngom a remis en cause la bonne foi de M. Ndiaye, qui explique-t-il, cherche tout bonnement à se tirer d'affaire.



"La bonne foi ne se décrète pas. Voilà un prévenu qui dit avoir cédé pour le compte de son grand frère sans nous produire une procuration. Il dit n'être pas au courant du litige et ne dispose pas d'un mandat suffisamment établi qui lui permet de vendre. Après son forfait, il a totalement disparu de la circulation. Il a toujours continué à tromper et à insulter l'intelligence de mon client", a fait savoir le conseil qui invite la cour à le déclarer coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés. L'avocat a notamment appelé le tribunal à recevoir la constitution de la partie civile et a réclamé 7 millions FCFA pour le préjudice subi par son client, A. Sall.



Pour sa part la défense assurée par Me Djiby Diagne, a sollicité la clémence du tribunal.



"Mon client ne connaissait même pas l'acquéreur. Sur les 4 millions FCFA qu'il a reçus, il en a donné à toutes les personnes qui tournent autour de la vente avec une somme de 1 million FCFA. Il est de bonne foi contrairement à ce que veut faire savoir la partie civile et il s'engage à payer sa dette. Je vous prie de faire une application extrêmement bienveillante de la loi à son encontre", a-t-il plaidé.



Dans son verdict, le juge a déclaré M. Ndiaye coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à deux mois ferme de détention. Le magistrat a également reçu la demande de constitution de partie civile et a ordonné au prévenu le paiement de 5 millions FCFA au titre de dommages et intérêts.