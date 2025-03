Vengeance mortelle à Ngaye Mékhé : Il se venge sur la sœur de son agresseur et plaide la folie... 20 ans ferme

M.B. Diop avait tué à coups de couteau la sœur de son agresseur avant de plaider la folie lors de son procès. L'incident s'est produit en avril 2018, à la suite d'une altercation entre l'accusé et un homme nommé M. Pouye. Lors d'un affrontement, Diop a été blessé et, en représailles, il a attaqué la sœur de son agresseur le lendemain matin, lui infligeant plusieurs coups de couteau.



Selon le journal L'Observateur, les faits se sont déroulés le 26 avril 2018, aux environs de 20 heures, à Ngaye Mékhé. À l'origine, une altercation éclate entre M.B. Diop et M. Pouye, le frère de la victime. M.B. Diop subit une blessure lors de cette confrontation, ce qui semble avoir nourri chez lui un désir de représailles. C'est ainsi que, quelques heures plus tard, le lendemain matin, il attaque S.M. Pouye, la sœur de son agresseur, lui assène plusieurs coups de couteau, entraînant sa mort.



Lors du procès au Tribunal de grande instance de Thiès, M.B. Diop tente d'invoquer des troubles mentaux pour expliquer son acte. Toutefois, cette stratégie échoue, car les experts psychiatres consultés ont rejeté cette hypothèse et ont confirmé que l'accusé était pleinement responsable de ses actes. Le tribunal a donc statué qu'il s'agissait d'un acte délibéré et réfléchi, renforçant ainsi la qualification du crime comme un assassinat et non un homicide involontaire ou un crime commis sous une impulsion incontrôlable. M.B. Diop a été condamné à une peine de 20 ans de prison. Une sanction qui reflète la gravité de son acte et qui envoie un message clair sur l'importance du respect des lois et de la vie humaine.