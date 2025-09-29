Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao

Un drame s’est produit dans la commune de Ouassadou, département de Vélingara. Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 septembre, Maly Baldé, boutiquier et père de trois enfants, a été retrouvé mort par pendaison dans le village de Nianao.
Selon les informations recueillies, c’est son absence inhabituelle qui a alerté sa famille. Sa femme, constatant qu’il n’avait pas passé la nuit à la maison et que son téléphone sonnait sans réponse, a donné l’alerte tôt ce lundi matin.
Après des recherches, le corps sans vie de la victime a été découvert suspendu au milieu d’un puits, avec ses chaussures et son téléphone portable soigneusement posés à proximité.
Alertés, les éléments de la police des frontières, de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage. Le corps a ensuite été repêché et acheminé à l’hôpital de Vélingara.
Pour l’heure, les raisons qui ont conduit Maly Baldé à commettre cet acte tragique demeurent inconnues.
-
14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063
-
Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet
-
Trump publie son plan en 20 points pour Gaza
-
Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara
-
Manifestations à Madagascar: au moins 22 morts selon l'ONU, le président renvoie le gouvernement