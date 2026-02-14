URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans

Sans surprise, le président sortant de l’Union des radios associatives et communautaires du Sénégal (URAC), Talla Dieng, a été reconduit à la tête de l’organisation pour un nouveau mandat de trois ans. Seul candidat en lice, il a été réélu par l’ensemble des radios membres lors de l’Assemblée générale tenue ce samedi.



L’Assemblée générale de renouvellement des instances, qui s’est déroulée conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’organisation, a consacré la reconduction du président sortant pour un nouveau mandat triennal. Talla Dieng a bénéficié de la confiance unanime des radios communautaires membres de l’union. Dans son allocution, le président réélu avait dressé un bilan qu’il qualifie lui-même de « largement positif ».



Il avait notamment souligné l’évolution des infrastructures de l’URAC, passée d’une simple terrasse en 2022 à une salle équipée, ainsi que la création d’une télévision et la mobilisation de fonds conséquents pour soutenir les radios communautaires en difficulté. « Si ce n’était pas grâce à l’URAC aujourd’hui, beaucoup de nos radios auraient fermé, parce que l’environnement économique où elles sont implantées est hostile », avait déclaré Talla Dieng avant son élection, rappelant le rôle vital de l’organisation dans la survie des médias de proximité.