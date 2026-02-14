Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel

L’Unité de Mbour de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès a mis la main sur une importante cargaison de drogue dans la nuit du 12 février 2026. L’opération s’est soldée par la saisie de 134,4 kilogrammes de chanvre indien et l’interpellation de trois individus au village de Ndioukh Fissel.







Agissant sur renseignement, les enquêteurs de l’OCRTIS ont démantelé un point de stockage de drogue destiné à approvisionner le secteur de Thiadiaye. Constatant que la marchandise avait déjà quitté son lieu de débarquement initial, les agents ont entamé un minutieux travail de pistage.







En suivant les traces de pneus d’une charrette suspecte sur plusieurs kilomètres, les forces de l’ordre ont localisé un enclos dans le village de Ndioukh Fissel. Sur place, ils ont appréhendé trois personnes : deux convoyeurs identifiés au débarcadère et un complice qui les attendait.



La fouille approfondie de l’enclos a permis de découvrir cinq colis de chanvre indien pesant au total 134,4 kilogrammes. La drogue était soigneusement dissimulée sous un amas de fourrage pour échapper à la vigilance policière.







Les trois suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour identifier les autres ramifications de ce réseau de trafic de stupéfiants.

