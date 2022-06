Variole du singe / Le Sénégal anticipe : « Nous sommes en train de travailler sur l'élaboration d'un plan de contingence spécifique … » (Dr Badara Ly)

Récemment signalé dans quelques pays d’Afrique, la Variole du singe gagne de plus en plus de terrain. Au moment où l’on parle toujours de Covid-19 et de ces nouveaux variants, une autre épidémie se signale, d'où l'urgence de prendre les devants pour préparer la population contre une éventuelle propagation.



« Pour le cas du Sénégal, le ministère de la santé et de l’action sociale a déjà alerté le système de santé, conçu des fiches techniques sur la maladie (épidémiologie, définition des cas, méthodes de prévention et traitement, conduite à tenir devant un cas suspect, mesures d'isolement…) qu'on a partagé avec l'ensemble des acteurs du système de santé. Le centre des opérations d'urgence sanitaire est placé en mode alerte et nous sommes en train d'élaborer un plan de contingence spécifique et faire le point avec les laboratoires en terme de capacité de pister et de diagnostiquer cette maladie à l'Iressef et à l'institut Pasteur », a expliqué le docteur Badara Ly du ministère de la santé et de l'action sociale dans le cadre d’une conférence de presse en ligne de l'organisation mondiale de la santé, section Afrique, tenue ce jeudi.



Renforcement de la surveillance au niveau des frontières…



Pour le moment, il n'y a certes aucun cas enregistré au Sénégal, mais l'heure est à la prise de précaution. Et pour cela, le docteur Ly a évoqué aussi le contrôle au niveau des frontières. Le renforcement de la surveillance au niveau des points d'entrée, mais aussi au niveau de certains groupes considérés comme les plus à risque. Concernant la vaccination contre la maladie, l’État du Sénégal entend travailler avec le bureau de l’OMS pour voir la pertinence, l'efficacité et la disponibilité, ainsi que toutes les informations nécessaires pour une éventuelle vaccination si toutefois le besoin se présentait...