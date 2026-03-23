Vol à moto et vengeance populaire : un «Jakarta» agressé, l’auteur lynché puis arrêté à Mbacké

La nuit du 17 mars 2026 a été marquée par un violent fait divers dans la commune de Mbacké. Selon les informations rapportées par L’Observateur, un conducteur de moto «Jakarta» a été agressé avant que son présumé agresseur ne soit violemment pris à partie par une foule en colère.



Une course qui vire au cauchemar



Il est environ 23 heures lorsque M. Niass, conducteur de moto «Jakarta», prend en charge un client, T. Fall, menuisier métallique âgé de 26 ans et originaire de Tivaouane. Le trajet débute normalement, avec comme destination Darou Salam.



Mais en cours de route, à proximité des cimetières de la localité — une zone plongée dans l’obscurité — le passager demande au conducteur de s’arrêter. D’abord, l’échange semble banal. T. Fall engage la conversation, s’intéresse au travail du conducteur, créant un moment de distraction.



Une agression brutale au tesson de bouteille



C’est à cet instant que la situation bascule. Profitant de cette proximité, le passager sort soudainement un tesson de bouteille et une machette. Il attaque violemment le conducteur pour lui subtiliser sa moto.



Dans la confusion, M. Niass est légèrement blessé à la hanche mais parvient à se dégager sous la menace et à céder son engin pour sauver sa vie.



La colère de la foule se déchaîne



Les cris de détresse du conducteur attirent rapidement des riverains. En quelques minutes, une foule en colère se forme sur les lieux. À leur arrivée, elle s’en prend violemment au présumé agresseur.



Pris de panique, T. Fall tente de fuir et se réfugie dans un bâtiment en construction. Mais il est rapidement rattrapé par les habitants, qui le retiennent de force en attendant l’arrivée des forces de l’ordre.



Une intervention des gendarmes dans un climat tendu



Alertés, les éléments de la Brigade de recherches interviennent et prennent en charge le suspect, qui présente de multiples blessures corporelles suite aux coups reçus.



Conduit d’urgence au centre de santé de Mbacké pour recevoir des soins, T. Fall est ensuite placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

