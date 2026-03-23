Mystère macabre à Sandiara : : un homme étranglé et abandonné en pleine brousse

La tranquillité de la commune de Sandiara a été brutalement rompue par une découverte glaçante. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé jeudi dernier, gisant sur une piste latéritique, avec un foulard solidement noué autour du cou.



Une découverte qui glace le sang



Il était environ 11 heures lorsqu’un habitant du village de Fayla, en route vers Sandiara, tombe sur une scène troublante. Au milieu du chemin, un homme est étendu, immobile. Pensant d’abord à un malaise, il s’approche pour lui porter assistance.



Mais en quelques secondes, le doute laisse place à l’horreur : l’individu est déjà sans vie.



Sous le choc, le témoin alerte immédiatement la brigade de gendarmerie de Sandiara, qui informe à son tour la Brigade de recherches de Saly Portudal. Une intervention rapide est organisée sur les lieux du drame.



Un étranglement suspect au cœur de l’enquête



Accompagnés des sapeurs-pompiers de Mbour, les enquêteurs procèdent aux premières constatations. Le détail qui intrigue immédiatement : ce foulard noué avec insistance autour du cou de la victime.



D’après les premières conclusions relayées par L’Observateur, la piste d’un homicide volontaire par strangulation est sérieusement envisagée.



La dépouille est ensuite transférée à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour pour des examens approfondis.



Un crime possiblement commis ailleurs



Les premiers éléments de l’enquête laissent penser que la victime ne serait pas originaire de la zone. Une hypothèse troublante prend alors de l’ampleur : l’homme aurait été tué ailleurs avant d’être abandonné dans la brousse de Sandiara.



Une source proche du dossier évoque ainsi un possible déplacement du corps, suggérant une volonté d’effacer les traces du crime.



Une identité inconnue, une enquête en cours



À ce stade, ni l’identité de la victime ni les circonstances exactes de sa mort n’ont été établies. Mais les enquêteurs assurent suivre une piste jugée sérieuse.



