Vaccin antipaludique : Le Sénégal attend ses premières doses avant 2026 (PNLP)

Le paludisme cause un fort taux de mortalité en Afrique. Les pays du continent ont d'ailleurs commencé à administrer le vaccin. C’est ainsi que douze pays d’Afrique se verront octroyer au total 18 millions de doses du premier vaccin antipaludique au cours des deux prochaines années. Le vaccin a été inoculé à plus de 1.7 million d’enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi depuis 2019.



Sauf que le Sénégal, selon le docteur Doudou Sène, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), estime que les pays dont la forte charge de morbidité est importante, sont prioritaires. Le Sénégal recevra probablement ses doses d’ici 2026.



C’est le journal « L’As » dans sa parution de ce mardi 11 juillet 2023 qui souligne dans ses colonnes, que ces inoculations s’étaient avérées sûres et efficaces entraînant à la fois une réduction substantielle du paludisme grave et une baisse de la mortalité infantile.