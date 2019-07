(VIDÉO) DG DE TIGO-SENEGAL / « Entre Touba et Tigo, il y a une longue histoire de confiance et de fidélité... »

Mamadou Mbengue, directeur général de Tigo est d'avis que Touba entretient une longue histoire de confiance et de fidélité avec la société téléphonique qu'il dirige. Il donnera pour preuve le nombre très important d'abonnés qui habitent la cité religieuse justifiant ainsi la mise en place de nouveaux sites. La délégation était en visite dans l'agglomération. Elle s'est, pour l'occasion, rendue à Darou Moukhty où elle a rencontré Serigne Abbass Mbacké, Khalife de Mame Thierno Birahim et Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss. Elle a ensuite fait cap sur Touba où elle a été reçue successivement par le Khalife Général des Mourides et par Serigne Abdou Karim Mbacké.