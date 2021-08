VELINGARA : marche des populations du Wassadou pour réclamer de meilleures conditions de vie.

Les villages de la commune de Wassadou du département de Vélingara (Kolda) ont battu le macadam ce mardi 24 août pour réclamer de meilleures conditions de vie. Frontalière avec la Guinée Bissau, les populations de cette commune réclament de l’électricité, des routes praticables, des infrastructures sociales de base. Il s’agit en ce sens, des 64 villages de cette commune de plus de vingt mille habitants qui veulent de meilleures conditions d’existence.



Pour rappel, cette commune relie la Guinée Bissau au célèbre marché hebdomadaire de Diaobé. C’est pourquoi, un des manifestants, A. Baldé, de préciser : « nous sommes dans un axe stratégique car nous contribuons beaucoup à l’économie nationale. Beaucoup de personnes et de biens transitent par notre commune, mais nous ne disposons pas du minimum. Aujourd’hui avec l’état dégradé de la route nous avons du mal à évacuer nos malades surtout les femmes enceintes sans compter nos produits qui pourrissent à cause de ce calvaire… »



Ce sont pour toutes ces raisons que les populations réclament le bitumage du tronçon de Nianao en passant par Wassadou jusqu’à Kabendou. Le désenclavement doit être une réalité avec les programmes comme le PUMA, le PUDC entre autres, selon lui toujours.



Il faut signaler que c’est un véritable calvaire pour les voyageurs de rallier la RN6 à Wassadou avec parfois des accidents mortels. Récemment avec l’état piteux de la piste, un car s’est renversé en faisant plus de treize blessés.