VÉLINGARA (Kolda) : Bacary Diao élu à la tête de la fédération départementale du Pds.

Bacary Diao a été élu à la tête de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Vélingara. Ainsi, il a été élu par ses camarade par acclamation au cours de cette assemblée générale de renouvellement des instances du parti. Cela s’est déroulé en présence des 14 sections communales et sous la supervision des commissaires politiques.



Au départ redouté vu le nombre important de candidats déclarés, l’assemblée générale de renouvellement s’est finalement déroulée dans de bonnes conditions. C’est pourquoi à l’unanimité les délégués des 14 sections communales ont toutes porté leur choix sur Bacary Diao pour diriger la fédération départementale du Pds les prochaines années.



Très honoré par la confiance portée sur sa modeste personne, il réagit : « Je remercie le Bon Dieu et l’ensemble des militants et responsables du parti pour m’avoir porté à la tête de la fédération départementale. Et sur ce, je salue la compréhension des responsables, militants et sympathisants pour aboutir à un consensus pour l’installation de notre bureau.



Dans la foulée, il précise : « Je m’engage à travailler avec tout le monde la main dans la main dans la sincérité pour le triomphe de Karim Wade 2024. Ainsi, nous allons lancer un programme d’activités dans tout le département pour qu’on puisse s’investir pleinement dans les autres communes… »