Utilisation du Woyofal: A ce jour, 1 634 000 clients au pré-paiement enregistrés, quelques 34 099 réclamations relevées...

Lancé en grande pompe depuis quelques années, le produit Woyofal de la Société nationale d’Electricité (Senelec) fait l’objet de plusieurs complaintes chez les utilisateurs. La Senelec par le biais de sa direction commerciale et des services annexes a tenu à lever toutes équivoques sur la polémique autour de la machine intelligente tarifaire. En atelier d’échanges avec le Collectif des journalistes Economique du Sénégal (Cojes), ce 31 août, au siège de la Senelec sis à la cité Keur Gorgui, les autorités de la Senelec ont posé le débat afin d’apporter des éléments de réponses sur plusieurs interpellations. Ainsi, en passant par la procédure d’abonnement au Woyofal, l’achat et la recharge de crédit, la facturation, les avantages et conseils sur le compteur intelligent ont été passés au peigne fin.







Il faut d’emblée, relevé que depuis son lancement, la clientèle au nouveau système tarifaire de consommation d’énergie a atteint 2 190 527 demandeurs dont 1 457 108 compteurs Woyofal.



« Actuellement nous avons 1 634 000 clients au pré-paiement depuis le démarrage du produit. 70% de notre clientèle est actuellement au pré-paiement donc cela explique que le produit est bien accepté par les consommateurs. », a renseigné la directrice principale commerciale, Tabara Ndoye selon qui, la polémique engendrée dans l’utilisation de l’appareil n’a pas sa raison d’être.







« C’est une fausse polémique d’autant plus que les tarifs appliqués sont ceux issus du décret 2022-54 de la commission de régulation du secteur de l’énergie et ces tarifs sont appliqués depuis le 1er janvier 2023. Il n’y a pas eu de changement. Ce sont ces tarifs qui sont en vigueur, ce qu’on peut noter, c’est qu’actuellement, il fait très chaud et que les clients ont besoin de beaucoup plus d’énergie pour leur consommation, c’est ce qui a, en fait, augmenter les consommations des clients corrélé, également, à la période des vacances, ce qui fait que certains appareils sont allumés à la maison notamment ceux de froid. » , a-t-elle expliqué en rassurant sur une stabilisation du coût de l’éléctricité.



« Il n’y a pas eu de hausse sur les tarifs. Senelec n’a pas la possibilité d’augmenter les tarifs à l’insu du consommateur. Nous sommes dans un secteur régulé, normé et tout ce qui se fait c’est sur l’aval du régulateur. », a confié Mme Ndoye en marge de l’atelier de capacitation à l’endroit des journalistes spécialisés en économie.







Par ailleurs, un nombre important de réclamations ont été enregistré dans l’utilisation du Woyofal.



Elles se chiffrent à quelques 34 099 complaintes et sont majoritairement liées aux problèmes de recharges avec le clavier du compteur Woyofal (24%), les compteurs bloqués (21%) et les demandes d’information sur le compteur intelligent (18%).







Autres questions qui ont retenu l’attention et qui sont sources d’imcompréhension chez certains utilisateurs. Il s’agit de la facturation. Les autorités de la société nationale d’électricité ont tant bien que mal essayé de clarifier la lanterne des utilisateurs sur la différence des quantités d’énergie à l’achat et souvent au même prix.



Il faut tout de même relever que la facturation des crédits à l’achat se fait suivant trois (3) tranches. Pour les clients domestiques petites puissances (DPP), il y’a d’abord la 1ère tanche allant de 0 à 150 Kwh par mois au prix de 91,17 FCFA le Kwh, la 2ème tranche avec 100 Kwh supplémentaires au prix de 136,49 FCFA le Kwh. Ces deux tranches combinées font 250 Kwh et sont appelées tranches sociales avec une exonération de TVA pour protéger les petits consommateurs. A noter que 90% de la clientèle domestique petite puissance (DPP) ne dépassent pas les limites de la tranche sociale fixées à 250 Kwh. Pour ce qui est des dépenses, les limites de la 1ère tranche sont fixées à 14 446 FCFA le mois contrairement à celles de la 2ème tranche qui sont maintenues à 28 436 FCFA le mois.



En ce qui concerne la 3ème tranche, elle est considérée comme plus coûteuse et s’étend sur une consommation de plus de 250 Kwh par mois au prix de 149,06 FCFA le Kwh avec une TVA de 18% applicable pour les clients DPP. Cette catégorie d’utilisateurs sont perçus comme des clients nantis dans la consommation d’énergie.







Pour une consommation plus avantageuse, les autorités de la Senelec ont, toutefois, conseillé aux clients de dialoguer avec leur compteur à l’aide des codes d’informations. Cela permettra d’avoir un meilleur aperçu de sa consommation mensuelle d’énergie.