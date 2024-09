Usurpation de fonction et escroquerie : Une fausse militaire gruge 1,3 million à un gendarme

N. Mbengue a toujours rêvé de devenir une femme de tenue. Malheureusement lors de sa visite médicale en 2020 pour participer au concours militaire, on lui a fait savoir qu’elle était inapte. Amoureuse de cette profession, elle s’est procurée une tenue qu’elle portait tous les jours. Elle se sur- nommait même « soldat ». C’est dans ces circonstances qu’elle a fait la connaissance du gendarme A. Ba. Dans sa parution ce jeudi, l’AS rapporte que la prévenue qui s’est présentée comme militaire a fait croire au gendarme, que sa mère était gravement malade et qu’elle avait besoin d’argent pour assurer ses soins. C’est ainsi que la victime lui a remis la somme de 1,3 million de nos francs.



C’est plus tard que la victime a su que la fille n’était pas une militaire. Sur ce, il a enclenché une procédure judiciaire contre la mise en cause pour usurpation de fonction et escroquerie. N. Mbengue a comparu hier devant la barre des flagrants délits de Dakar. Elle a reconnu le premier délit mais a contesté le second. A l’en croire, elle entretenait une idylle avec le plaignant. C’est ainsi qu’il lui avait prêté 1,300 million de francs pour son commerce. La prévenue a déjà remboursé 700 mille. Le ministère public a sollicité l’application de la loi. La défense a plaidé la relaxe pour l'escroquerie et une application bienveillante de la loi pour le délit d'usurpation de fonction. N. Mbengue a été condamnée à 3 mois assortie d’un sursis.