Université sénégalaise : le ministre brise le silence et dévoile les coulisses d'une réforme historique

L’homme fort du MESRI n’a pas mâché ses mots : « Les Sénégalais ne connaissent pas leur université. » Et pour cause, après plus de 60 ans d'indépendance, seules deux grandes concertations ont été organisées, en 1994 et en 2013. En 2025, il est grand temps de transformer en profondeur un système à bout de souffle, et c’est tout l’enjeu de l’ANTESRI, l’agenda national de transformation de l’enseignement supérieur.



Face à une presse attentive, le ministre a levé le voile sur les trois commandes successives du Président de la République, qui exigent un profond réaménagement de l’écosystème universitaire. Stabilisation des années académiques, finalisation urgente des infrastructures, redéfinition de la carte universitaire, mais surtout mise en place d’un nouveau modèle économique, le chantier est titanesque. « On ne peut plus fonctionner par colmatage », a martelé le ministre, dénonçant une gestion budgétaire qui laisse les universités sans ressources dès le mois d’avril.



Loin de faire de simples annonces, le ministre assume une démarche rigoureuse : aucune mesure précipitée, mais un processus participatif et scientifique. Des concertations inclusives seront menées avec la communauté universitaire et des acteurs extérieurs, avec un horizon clair : 2050. Le but ? Refonder l’université sénégalaise sur des bases solides, avec le numérique, l’intelligence artificielle et le capital humain comme piliers stratégiques. Une révolution éducative est en marche, à la hauteur des ambitions nationales et de la jeunesse du pays.



Mais cette transformation ne se fera pas dans l’opacité. Le ministre a insisté : « Ce sont des enjeux, pas des réformes annoncées ». L’opinion publique sera informée à chaque étape. Le lancement officiel de l’ANTESRI est prévu pour le 17 juillet par le Président en personne.