L’Iran accuse l’Ukraine d’avoir attaqué un de ses navires en mer Caspienne: “Un acte hostile et criminel”

L’Iran a accusé l’Ukraine d’avoir attaqué un de ses navires marchands en mer Caspienne samedi, tuant un marin et en blessant un autre, a rapporté dimanche l’agence de presse officielle Irna.

Selon Irna, qui cite le ministère iranien des Affaires étrangères, cette attaque samedi matin a causé une explosion à bord du navire.

“L’attaque menée par le régime ukrainien contre un navire marchand iranien en mer Caspienne, explicitement revendiquée par le chef de ce régime, témoigne de la persistance de l’attitude irrationnelle et hostile du régime ukrainien” contre l’Iran, a protesté le ministère, cité par Irna. La République islamique “n’est jamais intervenue dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine”, a-t-il affirmé.



Le ministère des Affaires étrangères a qualifié cette frappe d’“attaque hostile et criminelle” et d’“acte d’agression”, rapporte la chaîne d’information arabe Al Jazeera. À ses yeux, il s’agit d’une violation du droit international et Téhéran a mis en garde contre une extension du conflit.



Kiev revendique des frappes ciblées sur le matériel militaire





Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé sur les réseaux sociaux avoir obtenu “des résultats très solides avec des frappes à longue portée en mer Caspienne, visant notamment des navires utilisés pour le transport de cargaisons militaires impliquant l’Iran, ainsi qu’un navire de guerre”.

