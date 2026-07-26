L’Iran accuse l’Ukraine d’avoir attaqué un de ses navires en mer Caspienne: “Un acte hostile et criminel”

Selon Irna, qui cite le ministère iranien des Affaires étrangères, cette attaque samedi matin a causé une explosion à bord du navire.
“L’attaque menée par le régime ukrainien contre un navire marchand iranien en mer Caspienne, explicitement revendiquée par le chef de ce régime, témoigne de la persistance de l’attitude irrationnelle et hostile du régime ukrainien” contre l’Iran, a protesté le ministère, cité par Irna. La République islamique “n’est jamais intervenue dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine”, a-t-il affirmé.
Le ministère des Affaires étrangères a qualifié cette frappe d’“attaque hostile et criminelle” et d’“acte d’agression”, rapporte la chaîne d’information arabe Al Jazeera. À ses yeux, il s’agit d’une violation du droit international et Téhéran a mis en garde contre une extension du conflit.
Kiev revendique des frappes ciblées sur le matériel militaire
Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé sur les réseaux sociaux avoir obtenu “des résultats très solides avec des frappes à longue portée en mer Caspienne, visant notamment des navires utilisés pour le transport de cargaisons militaires impliquant l’Iran, ainsi qu’un navire de guerre”.
Les services de renseignement ukrainiens (SBU) ont pour leur part fait état sur Telegram d’attaques de drones contre “des cargos sous sanctions internationales qui étaient utilisés pour transporter des cargaisons militaires entre l’Iran et la Russie”.
L’Iran appelle l’UE à réagir
Selon la télévision d’État iranienne, le chargé d’affaires ukrainien à Téhéran a été convoqué samedi au ministère des Affaires étrangères pour y être sermonné par un haut-fonctionnaire pour cet “acte hostile et criminel”.
Au cours d’une conversation avec la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne Kaja Kallas, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a par ailleurs appelé à une “réponse résolue” de l’UE et du Conseil de sécurité des Nations Unies à cette attaque, a ajouté Irna.
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