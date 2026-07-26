Ville de Thiès / Investi par les femmes de 2AP Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye déclare : "Je ferai de Thiès une ville industrielle pour créer plus de 20.000 emplois".

Lors d'une journée de rassemblement, la coordination des femmes du Parti 2AP Siggi Jotna de la commune de Thiès-Est, a tenu à investir le président Abdoulaye Dièye pour les prochaines élections locales, pour le compte de la Ville de Thiès.

Ces dernières se sont engagées à payer intégralement la caution de leur candidat et à mobiliser les jeunes pour assurer sa victoire.

Prenant la parole, le président du Parti 2AP Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, a réitéré sa candidature à la mairie de Ville de Thiès. "Notre engagement à développer la ville de Thiès reste intact. Notre programme de 2022 a été amélioré mais n'a pa été laissé dans les tiroirs. Nous avons eu à travailler pour mettre un programme pour que Thiès décolle parce que Thiès ne décolle pas. Thiès doit être une ville économique. Thiès doit être une ville modèle", a-t-il déclaré.

Ses 100 mesures de 2022 au profit de Thiès

"Sur les 100 mesures que j'avais sorties lors des élections locales de 2022, ils en ont pris quelques points pour dérouler leurs programmes. Mais on a meilleur que les 100 mesures parce que Thiès doit être une ville industrielle", a-t-il ajouté.

L'engagement pour la création de plus de 20.000 emplois

"Et je lève la main pour dire que je ferai de Thiès une ville industrielle pour créer plus de 20.000 emplois. J'en ai les moyens, j'en ai les relations parce que les ressources naturelles à Thiès doivent être transformées[...]. Nous allons créer au minimum 3 usines durant la première année de notre mandat", a-t-il informé.