Le fils de Jair Bolsonaro officiellement candidat à la présidentielle brésilienne


Le fils de Jair Bolsonaro officiellement candidat à la présidentielle brésilienne
Affaibli par des crises en série, Flavio Bolsonaro a officialisé samedi sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre contre Lula, pour représenter le camp ultra-conservateur et son père, l’ex-président Jair Bolsonaro, détenu pour tentative de coup d’État.

Avec le président ultralibéral argentin Javier Milei en invité, le Parti libéral (PL) a ouvert dans la mégalopole Sao Paulo sa convention pour investir le sénateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, monté sur scène sous une ovation.

Adoubé comme héritier par son père après l’incarcération de ce dernier en 2025, Flavio Bolsonaro promet aux électeurs de “libérer” le géant latino-américain du crime, de l’inflation et du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui à 80 ans briguera un quatrième mandat non consécutif.

“Plus modéré” que Jair ou pas?

Après un bon démarrage qui l’avait placé au coude-à-coude avec son rival, le fils aîné de Jair Bolsonaro a perdu de son élan ces dernières semaines. Selon une enquête publiée vendredi par l’institut Datafolha, Lula obtient 48% d’intentions de vote, et lui 43%. Flavio Bolsonaro a par ailleurs l’interdiction de rendre visite à son père pendant trois mois - jusqu’au lendemain du premier tour du scrutin le 4 octobre.

S’il s’emploie à se montrer “plus modéré” que son géniteur, il a toutefois mis en doute cette semaine la fiabilité du système de vote électronique, avec des arguments similaires à ceux qui ont conduit à l’inéligibilité de l’ex-président d’extrême droite (2019-2022).

Le président ultralibéral argentin Javier Milei a pour sa part apporté samedi son soutien à Flavio Bolsonaro, mettant en garde contre “le risque” représenté selon lui par Lula. “Je crois fermement qu’il n’y a personne d’autre (que Flavio Bolsonaro) capable d’en finir avec le risque Lula qui plane sur le Brésil”, a-t-il lancé.
 

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