Une forte délégation politique en tournée auprès des chefs religieux de Matam pour sensibiliser sur la situation de Farba Ngom

Une importante délégation, composée de figures politiques de premier plan de la région de Matam, a entamé une tournée auprès des guides religieux afin de les sensibiliser à la situation du député-maire des Agnams, Farba Ngom. Cette initiative marque un moment fort de mobilisation politique et sociale dans le Fouta.



Parmi les membres de la délégation figurent Me Moussa Bocar Thiam, maire de Ourossogui et ancien ministre, Amadou Djibril Diallo, président du conseil départemental de Matam, Abdoulaye Anne, président du conseil départemental de Kanel, ainsi que plusieurs parlementaires, dont Racky Diallo, Aissata Ousmane Diallo, Aliou Dembourou Sow, Ramata Seydou Mbodj et Dioumo Ndiaye.



Accompagnés de plusieurs maires des collectivités territoriales, ces responsables ont effectué des visites de courtoisie et de concertation auprès des principales autorités religieuses de la région. L’objectif est de renforcer la solidarité régionale et de plaider pour une compréhension apaisée de la situation actuelle de Farba Ngom, dont la récente actualité judiciaire suscite de nombreuses interrogations.



Les échanges, empreints de respect et de spiritualité, ont permis aux chefs religieux d’exprimer leur attachement à la paix sociale et à l’unité de la région. Les responsables politiques, quant à eux, ont insisté sur l’importance de la cohésion sociale dans un contexte politique sensible, appelant à « éviter les amalgames et à préserver l’honneur de ceux qui ont longtemps servi la nation. »



Cette démarche s’inscrit dans une volonté manifeste de préserver la stabilité de la région, à un moment où les tensions politiques et les clivages partisans pourraient fragiliser le tissu social. La délégation a d’ailleurs souligné que cette initiative dépasse les clivages politiques, se voulant une mobilisation pour la dignité et le respect des institutions républicaines, tout en prônant une justice équitable et apaisée.



Amadou Koundour