Une " Nuit" à Toubacouta: Une zone touristique plongée dans le noir

Situé au bord du bras de mer le Sine Saloum, Toubacouta est une zone à potentialités naturelles et touristiques importantes. La commune est l’une des plus riches du département de Foundiougne et de la région de Fatick.



Ici, nombreux sont les touristes qui préfèrent encore y séjourner, bien que la tendance en terme de fréquentation est plus ou moins baissière ces trois dernières années. Certains réceptifs peinent à faire le plein et n'attendent que les saisons propices pour recevoir de la clientèle. Un véritable manque à gagner pour eux, si l'on connaît les potentialités naturelles et touristiques de cette zone à travers les offres et les différentes possibilités de randonnées dans l'île aux coquillages, le reposoir des oiseaux, le village de Toubacouta avec ses habitants très accueillants, entre autres.



En effet, la commune gagnerait, avec l'appui de l'État, à investir davantage à Toubacouta centre pour booster le secteur touristique et aider par ricochet les réceptifs à revoir à la hausse leurs chiffres d'affaires respectifs.



Il s'agira tout d'abord de sortir Toubacouta centre du noir dans lequel il est plongé toutes les nuits. Mis à part les quelques lampadaires solaires installés non loin de la route menant vers Karang, les rues et ruelles sont très mal éclairées ou ne le sont même pas par endroits. Et dans certaines zones, pour sortir la nuit, il faut impérativement se munir d'une lampe torche pour pouvoir vaquer tranquillement à ses occupations. En plus, Toubacouta centre est, de nuit comme de jour, comme une " petite forêt" à cause des mauvaises herbes fanées ou mortes qui jonchent les rues. À première vue, l'on constate nettement qu'aucune initiative n'a été entreprise depuis la dernière saison des pluies pour faire le toilettage de la commune de bout en bout.



Le dernier constat et pas des moindres, c'est l'absence de système de canalisation des eaux pluviales. Cette localité est presque impraticable pendant l'hivernage. Les voies de communication sont souvent coupées et les rares personnes qui circulent après chaque pluie, font une véritable traversée de la " mer".



De quoi faire de telle sorte que cette commune soit davantage prise en compte dans les programmes de l'État afin de mieux booster le tourisme dans le Niombato, qui permet à beaucoup de personnes dont des jeunes de gagner dignement leur vie...