Un mot à notre camarade Alioune Tine . " Reviens à la sérénité Alioune ! "

Je suis au regret de devoir déroger à une règle que je me suis imposé depuis le temps que je partage l'espace public avec des hommes et des femmes dont je suis parfois loin d'avoir les mêmes vues et opinions dans le débat politique ; mais que j'ai toujours traité avec respect et courtoisie .

Je pense en toute sincerité que c'est ça qui correspond à notre devoir et à nos responsabilités . C'est aussi ce qui sied en particulier dans une societé comme la nôtre où "le vivre ensemble" a été élevé en " art de vivre " ; Ce qui en fait le charme et la notorité à travers le monde .

Rappeler à cet égard que ce n'est pas un hasard si nos " lions " du football qui nous valent grande fierté en Afrique et dans le monde sont nommés " Lions de la Téranga " .

"Teral " est la racine du mot "teranga " ; Or "teral " renvoie moins à ce qu'on donne quà la maniere de se tenir et de tenir l'autre . Le vis à vis .

C'est sur ce socle que s'est construite notre personalité culturelle de base qui structure notre comportement vis à vis des autres , y compris ceux avec qui on est en désaccord en politique .

C'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes toujours abstenus de glisser du terrain de l'adversité politique vers celui de la haine politique .

Le doyen Amath Dansokho aimait à rappeler à cet égard , dans les moments d'agitation , " Qu'on est en politique . Pas en guerre de réligion " ! Surtout dans un monde oû les lignes de démarcation au plan idéologique ont depuis longtemps perdu de leur réalité .

Des pays gouvernés par des partis communistes sont devenus les champions d'un capitalisme triomphant à travers le monde . Ceux de ma génération décodent sans peine ce langage .

Tout cela pour dire que c'est la mort dans l'âme que je m'adresse personnellement à Monsieur Alioune Tine pour lui dire qu'à défaut d' une retraite bien meritée sur le terrain qu'il s'est choisi de l'activisme "droit de l'hommiste " pour mettre sa notoriété au service de la paix et du développement social de ce pays , qu'au moins il se ressaisisse pour arrêter le mauvais spectacle qu'il est en train de produire devant des jeunes dont la majorité ont l'age de nos petits enfants .

Je te dis en toute amitié Alioune que ta derniere sortie n'est pas bonne ! Elle est mauvaise .!

Le spectacle d'un commando amené par toi même entouré de jeunes ayant pour l'essentiel l'âge de tes enfants et neveux n'est pas du tout gratifiant après le parcours qui a ete le tien .

C'est à croire que vous vous trompez lourdement d'epoque et de contexte .

Tous les pays , y compris le nôtre à un moment donné , où les crises que vous décrivez se sont produites , c'est suite à des tentatives de tripatouillage de la constitution pour se donner droit à un ou des mandats .

Ce qui , à notre connaissance , n'est pas le cas aujourdhui au Senegal .

Il est curieux , sur ce sujet , que vous apparaissez comme représentant de l'aile ultra radicale de l'êxtreme opposition radicale lorsqu'on sait que des figures representatives de cette opposition que vous connaissez trés bien ont été les premiers à reconnaitre en lieu et place de la cours constitutionnelle non saisie sur la question , la légalité d'une éventuelle candidature du Président Macky Sall ...

De quoi tu te mêles Alioune pour t'exciter autant sur un sujet dont les concernés eux mêmes c'est à dire les potentiels concurrents à une éventuelle candidature du leader de la majorite ne font pas état. ?

Mieux ils en ont déja reconnu la legalité .

En quoi devrais tu être " plus royaliste que le roi " au point d' offrir ta poitrine à la rue et ton corps au sacrifice suprême dans un combat qui n'est pas censé être le tien . En tous cas , pas dans les termes où vous le posez .

Ce n'est pas à toi , sensé enseigner les droits de l'homme que je dois apprendre que si les consitutions ont été crées par les hommes et la démocratie instituée dans les pays civilisés , c'est précisémment pour que les nécessaires conflits qui traversent les communautés humaines puissent trouver un réglement qui protegent les citoyens , surtout les plus vulnerables , contre des solutions de violence . L'enjeu majeur de la démocratie , c'est de trouver une issue pacifique aux contradictions des groupes politiques , sous l'arbitrage d' institutions qualifiées pour le faire et en definitive par le peuple souverrain à travers les urnes .

Or tout le monde sait , dans le cas d'espace , ni tes enfants , ni les enfants de ceux dont tu sembles défendre les intêrets politiques ne seraient sur la ligne de front si tu arrivais à "chauffer " la rue comme tu le promets ....

C'est là que se trouve tout le sens des combats heroïques des femmes et des hommes de notre gérérations et de celles qui nous ont précédées , combats menés et gagnés aux prix d'enormes sacrifices que tu es bien placé pour apprendre à ceux qui , autour de toi , croient en toute naïveté et ignorance que l'histoire politique et des combats démocratiques commence avec eux dans ce pays .

Tu devrais être parmi ceux qui leur apprennent que les droits et libertés actuels dont ils jouissent au point d'en abuser de plus en plus , il y a des hommes et des femmes qu'ils désignent aujourdhui en ennemis qui en ont été parmi les acteurs majeurs .

Défendre la paix , c'est avant tout défendre l'état de droit incarné par les institutions de la republique et le recours aux urnes comme lieu sacré d'expression de la volonté populaire .....

Je trouve triste Alioune que ce soit les jeunes cadres de notre majorite Moussa Sow et Birame Faye qui vous le rappellent .

Reviens au calme et à la sérénite . C'est sur le terrain des contributions constructives que notre génération est attendue . Les défis de notre époque et de nos pays sont autrement plus sérieux qui appelent des solutions de lucidité et de sérénité .

Henri kissinger livre une belle leçon de sagesse aux dirigeants et acteurs publics de notre époque lorsqu il écrit : " Retenons que l'ere des satisfactions absolues est révolue . On est aujoudhui dans le temps des

insatisfactions pondérées "

Ta place , cher ami , n'est pas dans la rue . Les solutions de rue n'ont jamais apporté rien de bon.

Je te dis en toute amitié que tu n'as pas le droit d'être porteur d'un discours de nature à jeter les germes de la violence au Sénégal .



Abdou Fall

Ancien Ministre d'etat

President Mouvement Alternatives Citoyennes Andu Nawle

Membre du Sen de l'Apr .