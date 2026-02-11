Violations « graves », détention arbitraire: Le Pool d’avocats de Farba Ngom annonce une plainte contre la ministre Yassine Fall


Les conseils du député-maire des Agnam accusent la ministre de la Justice de multiples violations. Lors d’une conférence de presse ce mercredi, Me Oumar Youm, membre du pool d’avocats de Farba Ngom, a annoncé le dépôt d’une plainte contre la ministre de la Justice, Yassine Fall.
 
La plainte vise « la violation du droit à l’image, la violation du droit à l’intimité, la violation du secret professionnel, la violation de la vie privée, la violation de données à caractère personnel, la violation du secret de la correspondance et la mise en danger de la vie d’autrui. » Selon Me Oumar Youm, c’est la ministre elle-même qui aurait « instruit le parquet de faire appel artificiellement pour maintenir Farba en prison », constituant ainsi une « détention arbitraire ». « Dans une république normale, elle aurait démissionné. Le ministre de la Justice a commis trop de fautes. Normalement, dans une république normale, un ministre de la Justice qui se comporte de la sorte en violant la loi et la Constitution, doit être démis », a martelé l’avocat.
 
Les avocats de Farba Ngom ont également annoncé qu’ils allaient saisir le bâtonnier pour « les violations constatées et commises par le ministre de la Justice. »
Autres articles
Mercredi 11 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Tensions à l'UCAD: Des Fds filmées en train de malmener des étudiants à l'intérieur des pavillons

Tensions à l'UCAD: Des Fds filmées en train de malmener des étudiants à l'intérieur des pavillons - 11/02/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Février 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Février 2026 - 11/02/2026

Affaire Farba Ngom : Me Amadou Sall révèle un piratage du téléphone de son client sans garanties légales, 10 jours après confiscation

Affaire Farba Ngom : Me Amadou Sall révèle un piratage du téléphone de son client sans garanties légales, 10 jours après confiscation - 11/02/2026

Cérémonie d'Adieu : Général Mbaye Cissé quitte les Armées après 37 ans au service de la Nation

Cérémonie d'Adieu : Général Mbaye Cissé quitte les Armées après 37 ans au service de la Nation - 11/02/2026

Affaire Djiby Dramé : la défense passe à l’attaque et vise le commandant de la BR de Keur Massar…Me Senghor accuse l’enquêteur d’intimidation

Affaire Djiby Dramé : la défense passe à l’attaque et vise le commandant de la BR de Keur Massar…Me Senghor accuse l’enquêteur d’intimidation - 11/02/2026

Haute Cour en ligne de mire : Deux anciens ministres de Macky Sall sur la sellette

Haute Cour en ligne de mire : Deux anciens ministres de Macky Sall sur la sellette - 11/02/2026

Questions d’actualité -Assemblée nationale : Sonko attendu au tournant le 24 février… l’opposition répondra-t-elle présente face à Sonko ?

Questions d’actualité -Assemblée nationale : Sonko attendu au tournant le 24 février… l’opposition répondra-t-elle présente face à Sonko ? - 11/02/2026

Sortie du gouvernement sur la situation universitaire : Le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce des « manipulations et allégations erronées »

Sortie du gouvernement sur la situation universitaire : Le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce des « manipulations et allégations erronées » - 11/02/2026

Villa, réseaux et enfants livrés : le « patron » et son empire clandestin à Dakar… l’affaire Pierre Robert secoue le Sénégal…14 mandats de dépôt dans une affaire glaçante

Villa, réseaux et enfants livrés : le « patron » et son empire clandestin à Dakar… l’affaire Pierre Robert secoue le Sénégal…14 mandats de dépôt dans une affaire glaçante - 11/02/2026

Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes

Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes - 10/02/2026

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… »

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… » - 10/02/2026

Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko

Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko - 10/02/2026

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février - 10/02/2026

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite - 10/02/2026

Du piratage au trafic : Comment la DAF compromise, pourrait alimenter un marché noir de documents

Du piratage au trafic : Comment la DAF compromise, pourrait alimenter un marché noir de documents - 09/02/2026

Affrontements à l’UCAD : un étudiant en médecine perd la vie

Affrontements à l’UCAD : un étudiant en médecine perd la vie - 09/02/2026

Affrontements à l’UCAD : La mosquée de l’université atteinte par des tirs de grenades lacrymogènes

Affrontements à l’UCAD : La mosquée de l’université atteinte par des tirs de grenades lacrymogènes - 09/02/2026

UCAD- affrontements entre étudiants et forces de l'ordre: un étudiant saute du 4e étage pour échapper à un incendie

UCAD- affrontements entre étudiants et forces de l'ordre: un étudiant saute du 4e étage pour échapper à un incendie - 09/02/2026

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et complices pour blanchiment, transmission volontaire du VIH et association de malfaiteurs

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et complices pour blanchiment, transmission volontaire du VIH et association de malfaiteurs - 09/02/2026

Tensions à l’UCAD : les Forces de défense et de sécurité de nouveau présentes sur le campus

Tensions à l’UCAD : les Forces de défense et de sécurité de nouveau présentes sur le campus - 09/02/2026

[Entretien] Maladies héréditaires du métabolisme : Le Pr. Maouly Fall alerte sur les mariages consanguins

[Entretien] Maladies héréditaires du métabolisme : Le Pr. Maouly Fall alerte sur les mariages consanguins - 09/02/2026

Affaire des supporters sénégalais détenus au Maroc : le mouvement de grève des avocats locaux se poursuit ( Me Patrick Kabou)

Affaire des supporters sénégalais détenus au Maroc : le mouvement de grève des avocats locaux se poursuit ( Me Patrick Kabou) - 09/02/2026

Bocar Samba Dièye réclame confrontation : la CBAO retarde encore la restitution de ses fonds

Bocar Samba Dièye réclame confrontation : la CBAO retarde encore la restitution de ses fonds - 09/02/2026

Couples, partages et contaminations VIH: Djiby Dramé avoue être en couple avec son «homme», M.Gningue, tout en «partageant » D.L.Dieng avec Pape Cheikh Diallo …D.L.Dieng reconnait que l'animateur était aussi sa «Oubi» (femme) et lui le «Yoss» (homme)

Couples, partages et contaminations VIH: Djiby Dramé avoue être en couple avec son «homme», M.Gningue, tout en «partageant » D.L.Dieng avec Pape Cheikh Diallo …D.L.Dieng reconnait que l'animateur était aussi sa «Oubi» (femme) et lui le «Yoss» (homme) - 09/02/2026

Sadio Mané dans le TOP 100 des meilleurs joueurs du siècle

Sadio Mané dans le TOP 100 des meilleurs joueurs du siècle - 08/02/2026

WhatsApp, relations non protégées et VIH : les dessous explosive de l’affaire pape cheikh diallo et Djiby drame…douze interpellations dont Six séropositifs

WhatsApp, relations non protégées et VIH : les dessous explosive de l’affaire pape cheikh diallo et Djiby drame…douze interpellations dont Six séropositifs - 07/02/2026

Remise des allocations de la Campagne « Dello Njukkal » : près de 600 millions FCFA mobilisés, répartis en 25 cellules pour l’autonomisation des militaires invalides

Remise des allocations de la Campagne « Dello Njukkal » : près de 600 millions FCFA mobilisés, répartis en 25 cellules pour l’autonomisation des militaires invalides - 07/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie: Perquisitions et 6 cas de séropositivité détectés

Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie: Perquisitions et 6 cas de séropositivité détectés - 07/02/2026

Tournée politique : Ousmane Sonko à Fass Barigo « Cette commune manque de tout, où étaient nos dirigeants de 1960 à 2026 ? »

Tournée politique : Ousmane Sonko à Fass Barigo « Cette commune manque de tout, où étaient nos dirigeants de 1960 à 2026 ? » - 07/02/2026

Acte contre nature et de transmission du VIH : Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé cités dans une affaire d'homosexualité

Acte contre nature et de transmission du VIH : Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé cités dans une affaire d'homosexualité - 07/02/2026

RSS Syndication