Violations « graves », détention arbitraire: Le Pool d’avocats de Farba Ngom annonce une plainte contre la ministre Yassine Fall

Les conseils du député-maire des Agnam accusent la ministre de la Justice de multiples violations. Lors d’une conférence de presse ce mercredi, Me Oumar Youm, membre du pool d’avocats de Farba Ngom, a annoncé le dépôt d’une plainte contre la ministre de la Justice, Yassine Fall.



La plainte vise « la violation du droit à l’image, la violation du droit à l’intimité, la violation du secret professionnel, la violation de la vie privée, la violation de données à caractère personnel, la violation du secret de la correspondance et la mise en danger de la vie d’autrui. » Selon Me Oumar Youm, c’est la ministre elle-même qui aurait « instruit le parquet de faire appel artificiellement pour maintenir Farba en prison », constituant ainsi une « détention arbitraire ». « Dans une république normale, elle aurait démissionné. Le ministre de la Justice a commis trop de fautes. Normalement, dans une république normale, un ministre de la Justice qui se comporte de la sorte en violant la loi et la Constitution, doit être démis », a martelé l’avocat.



Les avocats de Farba Ngom ont également annoncé qu’ils allaient saisir le bâtonnier pour « les violations constatées et commises par le ministre de la Justice. »