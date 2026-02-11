Haute Cour en ligne de mire : Deux anciens ministres de Macky Sall sur la sellette


Haute Cour en ligne de mire : Deux anciens ministres de Macky Sall sur la sellette

L’offensive judiciaire contre d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall se poursuit. Selon L’Observateur, l’Assemblée nationale a enclenché une procédure de mise en accusation visant Me Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication et des Télécommunications, et Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé. Une nouvelle étape dans la politique de reddition des comptes engagée par le tandem Diomaye–Sonko.

 

Réuni hier en séance de bureau, le Parlement a examiné la requête introduite par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall. Les dossiers des deux anciens ministres ont été transmis officiellement, ouvrant ainsi la voie à une procédure qui pourrait aboutir à leur traduction devant la Haute Cour de justice, installée en décembre 2024.

 

 

Une mécanique parlementaire déjà enclenchée

 

 

La Conférence des présidents n’a pas tardé à fixer le calendrier. Le 19 février 2026 à 11 heures, le projet de mise en accusation sera examiné en commission technique. Quatre jours plus tard, le 23 février à la même heure, les députés se prononceront en séance plénière.

 

Si la résolution est adoptée, Me Moussa Bocar Thiam et Abdoulaye Diouf Sarr rejoindront la liste des anciens ministres déjà renvoyés devant la Haute Cour de justice. Pour rappel, cinq figures de l’ancien régime – Moustapha Diop, Mansour Faye, Ismaïla Madior Fall, Aïssatou Sophie Gladima et Salimata Diop – ont déjà été mises en accusation dans le sillage du rapport de la Cour des comptes.

 

 

Les dossiers sensibles : « Sénégal Connect Park » et fonds Covid-19

 

 

D’après des informations rapportées par L’Observateur, Me Moussa Bocar Thiam serait visé dans le cadre du dossier de l’aménagement du Parc des technologies numériques, rebaptisé « Sénégal Connect Park ». Une affaire qui avait déjà conduit à l’incarcération de certains de ses anciens collaborateurs sous le régime de Macky Sall. Les autorités judiciaires semblent déterminées à faire toute la lumière sur ce projet stratégique du secteur numérique.

 

Quant à Abdoulaye Diouf Sarr, ancien maire de Yoff et ex-ministre de la Santé, il serait rattrapé par le fameux rapport de la Cour des comptes de 2022 sur la gestion des fonds Covid-19. Ce document explosif avait déjà servi de base, en mai 2025, à la mise en accusation de plusieurs anciens ministres. Le dossier sanitaire, particulièrement sensible au regard des montants engagés durant la pandémie, revient donc au cœur du débat judiciaire et politique.

 

 

Sonko attendu dans l’hémicycle

 

 

Le calendrier parlementaire s’annonce particulièrement chargé. Le 24 février 2026, soit au lendemain de la plénière décisive, le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés lors des traditionnelles questions d’actualité au gouvernement. Un rendez-vous qui s’annonce électrique dans un contexte de forte tension politique.

 

Dans la foulée, les parlementaires examineront également le projet de loi portant création du Conseil national de régulation des médias (Cnrm). Le texte passera d’abord en commission le 26 février avant d’être soumis à la plénière le 3 mars 2026.

Autres articles
Mercredi 11 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Affaire Farba Ngom : Me Amadou Sall révèle un piratage du téléphone de son client sans garanties légales, 10 jours après confiscation

Affaire Farba Ngom : Me Amadou Sall révèle un piratage du téléphone de son client sans garanties légales, 10 jours après confiscation - 11/02/2026

[DIRECT🛑] Situation de Farba Ngom : les avocats du maire face à presse

[DIRECT🛑] Situation de Farba Ngom : les avocats du maire face à presse - 11/02/2026

Cérémonie d'Adieu : Général Mbaye Cissé quitte les Armées après 37 ans au service de la Nation

Cérémonie d'Adieu : Général Mbaye Cissé quitte les Armées après 37 ans au service de la Nation - 11/02/2026

Affaire Djiby Dramé : la défense passe à l’attaque et vise le commandant de la BR de Keur Massar…Me Senghor accuse l’enquêteur d’intimidation

Affaire Djiby Dramé : la défense passe à l’attaque et vise le commandant de la BR de Keur Massar…Me Senghor accuse l’enquêteur d’intimidation - 11/02/2026

Questions d’actualité -Assemblée nationale : Sonko attendu au tournant le 24 février… l’opposition répondra-t-elle présente face à Sonko ?

Questions d’actualité -Assemblée nationale : Sonko attendu au tournant le 24 février… l’opposition répondra-t-elle présente face à Sonko ? - 11/02/2026

Sortie du gouvernement sur la situation universitaire : Le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce des « manipulations et allégations erronées »

Sortie du gouvernement sur la situation universitaire : Le Collectif des amicales de l’UCAD dénonce des « manipulations et allégations erronées » - 11/02/2026

Villa, réseaux et enfants livrés : le « patron » et son empire clandestin à Dakar… l’affaire Pierre Robert secoue le Sénégal…14 mandats de dépôt dans une affaire glaçante

Villa, réseaux et enfants livrés : le « patron » et son empire clandestin à Dakar… l’affaire Pierre Robert secoue le Sénégal…14 mandats de dépôt dans une affaire glaçante - 11/02/2026

Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes

Violences à l’UCAD : Le ministre de l'Intérieur condamne les débordements policiers et révèle la découverte de grenades lacrymogènes - 10/02/2026

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… »

Question des bourses - le ministre Daouda Ngom défend les investissements de l’État: « En 2025, nous avons consacré 105 milliards… » - 10/02/2026

Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko

Crise à l'université de Dakar : le collectif des amicales annonce une plainte en diffamation contre le PM Ousmane Sonko - 10/02/2026

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février

UCAD : fermeture exceptionnelle du campus social à partir de ce mardi 10 février - 10/02/2026

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite

Route des Almadies : un conducteur ivre fauche plusieurs femmes, fait une morte et prend la fuite - 10/02/2026

Du piratage au trafic : Comment la DAF compromise, pourrait alimenter un marché noir de documents

Du piratage au trafic : Comment la DAF compromise, pourrait alimenter un marché noir de documents - 09/02/2026

Affrontements à l’UCAD : un étudiant en médecine perd la vie

Affrontements à l’UCAD : un étudiant en médecine perd la vie - 09/02/2026

Affrontements à l’UCAD : La mosquée de l’université atteinte par des tirs de grenades lacrymogènes

Affrontements à l’UCAD : La mosquée de l’université atteinte par des tirs de grenades lacrymogènes - 09/02/2026

UCAD- affrontements entre étudiants et forces de l'ordre: un étudiant saute du 4e étage pour échapper à un incendie

UCAD- affrontements entre étudiants et forces de l'ordre: un étudiant saute du 4e étage pour échapper à un incendie - 09/02/2026

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et complices pour blanchiment, transmission volontaire du VIH et association de malfaiteurs

Mandat de dépôt contre Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et complices pour blanchiment, transmission volontaire du VIH et association de malfaiteurs - 09/02/2026

Tensions à l’UCAD : les Forces de défense et de sécurité de nouveau présentes sur le campus

Tensions à l’UCAD : les Forces de défense et de sécurité de nouveau présentes sur le campus - 09/02/2026

[Entretien] Maladies héréditaires du métabolisme : Le Pr. Maouly Fall alerte sur les mariages consanguins

[Entretien] Maladies héréditaires du métabolisme : Le Pr. Maouly Fall alerte sur les mariages consanguins - 09/02/2026

Affaire des supporters sénégalais détenus au Maroc : le mouvement de grève des avocats locaux se poursuit ( Me Patrick Kabou)

Affaire des supporters sénégalais détenus au Maroc : le mouvement de grève des avocats locaux se poursuit ( Me Patrick Kabou) - 09/02/2026

Bocar Samba Dièye réclame confrontation : la CBAO retarde encore la restitution de ses fonds

Bocar Samba Dièye réclame confrontation : la CBAO retarde encore la restitution de ses fonds - 09/02/2026

Couples, partages et contaminations VIH: Djiby Dramé avoue être en couple avec son «homme», M.Gningue, tout en «partageant » D.L.Dieng avec Pape Cheikh Diallo …D.L.Dieng reconnait que l'animateur était aussi sa «Oubi» (femme) et lui le «Yoss» (homme)

Couples, partages et contaminations VIH: Djiby Dramé avoue être en couple avec son «homme», M.Gningue, tout en «partageant » D.L.Dieng avec Pape Cheikh Diallo …D.L.Dieng reconnait que l'animateur était aussi sa «Oubi» (femme) et lui le «Yoss» (homme) - 09/02/2026

Sadio Mané dans le TOP 100 des meilleurs joueurs du siècle

Sadio Mané dans le TOP 100 des meilleurs joueurs du siècle - 08/02/2026

WhatsApp, relations non protégées et VIH : les dessous explosive de l’affaire pape cheikh diallo et Djiby drame…douze interpellations dont Six séropositifs

WhatsApp, relations non protégées et VIH : les dessous explosive de l’affaire pape cheikh diallo et Djiby drame…douze interpellations dont Six séropositifs - 07/02/2026

Remise des allocations de la Campagne « Dello Njukkal » : près de 600 millions FCFA mobilisés, répartis en 25 cellules pour l’autonomisation des militaires invalides

Remise des allocations de la Campagne « Dello Njukkal » : près de 600 millions FCFA mobilisés, répartis en 25 cellules pour l’autonomisation des militaires invalides - 07/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie: Perquisitions et 6 cas de séropositivité détectés

Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie: Perquisitions et 6 cas de séropositivité détectés - 07/02/2026

Tournée politique : Ousmane Sonko à Fass Barigo « Cette commune manque de tout, où étaient nos dirigeants de 1960 à 2026 ? »

Tournée politique : Ousmane Sonko à Fass Barigo « Cette commune manque de tout, où étaient nos dirigeants de 1960 à 2026 ? » - 07/02/2026

Acte contre nature et de transmission du VIH : Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé cités dans une affaire d'homosexualité

Acte contre nature et de transmission du VIH : Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé cités dans une affaire d'homosexualité - 07/02/2026

CAMEROUN- Arrestation de 17 cambistes sénégalais par la police de Douala

CAMEROUN- Arrestation de 17 cambistes sénégalais par la police de Douala - 07/02/2026

Réseau pédocriminel international :Commission rogatoire, vidéos et VIH… la Dic fait tomber une mafia aux tentacules françaises

Réseau pédocriminel international :Commission rogatoire, vidéos et VIH… la Dic fait tomber une mafia aux tentacules françaises - 07/02/2026

RSS Syndication