Cérémonie d'Adieu : Général Mbaye Cissé quitte les Armées après 37 ans au service de la Nation

Ce mercredi 11 fevrier 2026, au carré d’armes du Camp Dial Diop, les Forces armées sénégalaises ont rendu les honneurs au général d’armée Mbaye Cissé, Chef d’état-major général des Armées, à l’occasion de ses adieux au service actif. Après 37 ans de carrière militaire, la République s’est inclinée devant un chef dont le parcours, à la fois opérationnel, intellectuel et institutionnel, aura profondément marqué l’histoire contemporaine de l’armée sénégalaise.







Né le 13 février 1964 à Kaolack, ancien enfant de troupe, le Général Mbaye Cissé entre au service des Armées le 3 octobre 1988 après sa formation à l’École nationale des officiers d’active de Thiès. Officier d’artillerie, il se distingue très tôt par la diversité de ses compétences, alternant postes de terrain et responsabilités d’état-major. Il sert notamment au Libéria au sein de l’ECOMOG, puis à la MONUC en République démocratique du Congo, avant d’occuper des fonctions clés allant du commandement de batterie au chef de corps du bataillon d’artillerie.







Son parcours se singularise également par une solide formation académique. Titulaire d’un certificat de maîtrise en philosophie, d’études supérieures en psychologie et sociologie à l’Université Cheikh Anta Diop, puis d’un Master II en relations internationales à l’Université Paris II Panthéon-Assas, il complète son profil par les plus hauts diplômes militaires, dont le diplôme d’état-major du Command and General Staff College de Fort Leavenworth et le brevet de l’Enseignement militaire supérieur au Collège interarmées de défense de Paris. Cette double culture, militaire et universitaire, forge un chef reconnu pour sa rigueur intellectuelle et sa capacité d’analyse stratégique.







Au fil des années, Mbaye Cissé gravit l’ensemble des échelons du commandement. Directeur de promotion à l’ENOA, commandant de zone militaire, directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, chef d’état-major particulier du Président de la République, il est nommé Chef d’état major général des Armées en 2023. À ce poste, qu’il occupe jusqu’en 2026, il conduit les Armées dans une phase de transformation majeure, conciliant adaptation aux menaces sécuritaires, renforcement des capacités opérationnelles et préservation des valeurs républicaines.







Décoré des plus hautes distinctions nationales et internationales et élevé au rang de général d’armée le 30 octobre 2025, Mbaye Cissé laisse derrière lui une institution renforcée et un héritage fondé sur l’exemplarité, l’attention portée à l’humain et la fidélité à l’État.

