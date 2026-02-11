Tensions à l'UCAD: Des Fds filmées en train de malmener des étudiants à l'intérieur des pavillons

À travers une vidéo virale circulant sur les réseaux sociaux, des forces de défense et de sécurité, ont été filmées en train de malmener des étudiants dans un pavillon, à l'intérieur de leurs chambres.
La vidéo montre ainsi des Fds armées de matraques en train de frapper violemment un groupe d'étudiants, qui s'était retranché dans les chambres, lors de cette intervention . Un agent des Fds a été vu en train de frapper une porte à coups de pied pour sans doute tenter de la défoncer.
Pour rappel, les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont payé un lourd tribut lors de l'intervention des forces de défense et de sécurité. En effet, un jeune étudiant du nom de Abdoulaye Bâ a perdu la vie, plusieurs blessés ont été enregistrés, les dégâts matériels sont aussi inestimables...
