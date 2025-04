Un incendie ravage Baffe : vivres, foin, vêtements, semences et cases en paille réduits en cendres

Les habitants de Baffe, localité située dans la commune de Gassane, ne savent plus à quel saint se vouer. En cause : un incendie d’une rare violence qui sévit actuellement, dévastant tout sur son passage.



Vivres, foin, effets vestimentaires, semences et même cases en paille… tout est parti en fumée. Selon nos sources, le feu s’est déclaré ce vendredi vers 16h30 et se propage encore sous le regard impuissant de la population. Les circonstances de l’incendie seraient liées à des flammes provenant de la cuisine d’une concession du village.



Avertis, les agents des Eaux et Forêts du ranch de Dolly sont venus prêter main-forte. Malheureusement, leurs moyens sont limités : ils ne disposent que de citernes de 100 à 300 litres et doivent faire la navette entre Baffe et Dolly, distantes d’une dizaine de kilomètres.



La panne du forage de Gassane-centre, ainsi que celui de Fassé Tourné – pourtant le plus proche de Baffe et servant de point d’approvisionnement en eau – a aggravé la situation.



Contacté par téléphone, un habitant de Baffe nous indique que les flammes continuent de progresser, malgré les efforts des populations et des agents des Eaux et Forêts de Dolly, qui luttent en vain pour maîtriser le sinistre. Face à l’ampleur du désastre, un soutien logistique urgent des autorités étatiques est indispensable.