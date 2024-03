Un bus DDD incendié par des jeunes à Pikine : La société nationale suspend provisoirement sa ligne dans la banlieue

Le réseau de transport de Dakar Dem Dikk de la banlieue est provisoirement suspendu. Une décision prise après avoir constaté ce mercredi, que l’un des nouveaux bus de Dakar Dem Dikk a été attaqué, caillassé puis brûlé suite à un incident entre des jeunes et la police de Pikine.



Afin de limiter les dégâts et situer les responsabilités, la société nationale de transport DDD prend cette mesure qu’elle juge appropriée et déplore cet acte de vandalisme tout en appelant les populations à plus de retenue.