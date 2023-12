Un Business Déjeuner, à visage humain, réussi

​C’est au restaurant « Ô Berceau des Saveurs », situé au 100 Rue du Poteau, Paris18e arrondissement que Diaar Yéémou Invest a donné rendez-vous, ce samedi 18 novembre 2023, aux membres de la diaspora africaine qui lui ont acheté un terrain à bâtir au Sénégal. Parmi les acquéreurs on pouvait relever plusieurs nationalités : franco-algérienne, franco- ivoirienne, franco-sénégalaise, franco-béninoise, belgo-congolaise franco-malienne, brésilienne, etc. En outre, ils sont arrivés de Belgique, Suisse, Marseille, Rouen, région parisienne, etc. Les participants n’étaient pas composés que de bénéficiaires de titres de propriété, mais aussi d’entrepreneurs, d’investisseurs, de journalistes et de médias. Malgré le temps pluvieux, avec une température située entre 9° et 12°C, le restaurant n’a pas désempli. Une quarantaine de participants a honoré cet événement de sa présence. y



Un Business Déjeuner ponctué de speed dating, pitchs, conférence, networking : pour enrichir son réseau et une dégustation des saveurs de la Téranga du Sénégal et d’Afrique. Être présents dans nos pays d’origine Qu'y a-t-il de plus prometteur que d’organiser un déjeuner, modéré par la talentueuse productrice Aïssatou KONATE.



L’objectif avoué de la deuxième édition du concept BUSINESS initié par Oumy SALL, franco-sénégalaise, est de proposer un espace d’échange pour alimenter une réflexion sur les opportunités d’investissement au Sénégal et ailleurs en Afrique. Ce sont aussi des rencontres en présentiel, hors des murs des bureaux. « On est de plus en plus dans un monde virtuel.



On se connaît par correspondance, on ne se rencontre pas et pourtant on se parle et on a du mal à renouer le contact physique. Il est donc important de s’arrêter, de s’assoir et de mieux faire connaissance » affirme Oumy SALL, CEO de Diaar Yéémou Invest.