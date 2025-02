USAID - Une suspension qui révèle la nécessité d'une autonomie totale pour le Sénégal

Cependant, ce choc pourrait également offrir une opportunité inédite au pays : celle de se libérer de la dépendance aux financements extérieurs et de repenser son modèle de développement. Le Premier ministre Oumane Sonko a souligné qu'il est grand temps de prendre en main l’avenir du Sénégal et de ne plus compter sur l'aide internationale. Un tel appel à la souveraineté nationale se base sur l’idée qu’un développement réellement durable ne peut être fondé sur des subventions conditionnées, mais sur des ressources internes et une gouvernance plus autonome.

Ce tournant pourrait offrir une chance de renforcer les capacités locales, d'encourager l'industrialisation et de multiplier les partenariats régionaux à travers la coopération Sud-Sud. Le Sénégal pourrait désormais rechercher des alliés qui respectent ses spécificités et qui seraient moins enclins à imposer des conditions restrictives. Une telle politique permettrait de construire une véritable économie locale, d’investir dans l’innovation et de réduire la vulnérabilité face aux caprices de bailleurs de fonds étrangers.

L'absence d'USAID pourrait aussi offrir au pays l'occasion de promouvoir des initiatives locales, de stimuler l’entrepreneuriat et de mettre en place des réformes fiscales plus adaptées aux réalités du pays. Au lieu de dépendre de l’aide, le Sénégal pourrait chercher à diversifier ses sources de revenus par des investissements dans les infrastructures économiques et la formation de ses citoyens. Cela permettrait également de renforcer la résilience face aux crises futures, en créant un modèle de développement plus durable et en réduisant la fragilité économique.

Ainsi, la suspension des financements de l’USAID, loin de signifier une tragédie, pourrait bien être un tournant décisif vers une indépendance véritable. Le Sénégal, en mettant en œuvre une vision cohérente et audacieuse, peut en sortir renforcé, prêt à relever ses propres défis sans l’ombre d’une dépendance étrangère. Le pays a les ressources nécessaires pour réussir, il doit simplement se libérer des chaînes de la mal-gouvernance et des influences extérieures. La décision des États-Unis, bien qu'elle soit perçue comme un coup dur, pourrait en réalité marquer le début d’une nouvelle ère pour un Sénégal souverain et prospère.