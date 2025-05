UNIVERSITÉ DE BAMBEY - Les étudiants bloquent les activités pédagogiques et maintiennent le boycott du paiement des loyers

Les étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey continuent de manifester leur colère face aux mauvaises conditions d’études et de séjour sur le campus. Ils ont publié un nouveau communiqué dans lequel ils informent que des représentants des amicales ont rencontré les autorités de l’université pour discuter de leurs préoccupations. Selon Mouhamed Maleyni Lô, Alpha Oumar Diallo et Talla Ndiaye, représentants de la coordination, deux points urgents ont été abordés : d’abord, le rétablissement du réseau Wi-Fi au sein du campus social et ensuite, la stabilisation du service au restaurant Europe, qui fait face à des perturbations.



Malgré ces échanges, les amicales estiment que des actions concrètes tardent à être mises en place. En conséquence, elles ont décidé de reconduire la cessation des activités pédagogiques pour 48 heures, à partir du 7 mai 2025, et de maintenir le boycott du paiement des loyers jusqu’à ce que des avancées significatives soient constatées.



Il faut noter que les étudiants exigent également l’utilisation des nouveaux bâtiments. Cette situation de crise a provoqué l’annulation de quelques examens au niveau de certaines UFR. Affaire à suivre…