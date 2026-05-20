Le retrait militaire américain en Europe n’aura “pas d’impact” sur l’Otan

La décision des Etats-Unis de retirer quelque 5.000 troupes en Europe n’aura “pas d’impact” sur la capacité de l’Otan à se défendre, a assuré mercredi son secrétaire général Mark Rutte.
“En ce qui concerne cette annonce, les 4.000 à 5.000 (soldats), il s’agit de rotations qui n’ont pas d’impact sur les plans de défense de l’Otan”, a-t-il déclaré devant la presse à Bruxelles.
“En ce qui concerne cette annonce, les 4.000 à 5.000 (soldats), il s’agit de rotations qui n’ont pas d’impact sur les plans de défense de l’Otan”, a-t-il déclaré devant la presse à Bruxelles.
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