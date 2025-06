Trump serait "prêt" à rencontrer Zelensky et Poutine en Turquie

Donald Trump reste "prêt" à se rendre en Turquie pour une rencontre avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky et le Russe Vladimir Poutine, a dit lundi sa porte-parole Karoline Leavitt.



Le président américain "a déjà dit qu'il y était prêt si l'on en arrive là, mais il veut que ces deux dirigeants et les deux parties viennent ensemble autour de la table des négociations", a-t-elle dit à la presse, après que le chef d'Etat turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau proposé un sommet de cette nature à l'issue d'une réunion entre délégations russe et ukrainienne lundi à Istanbul.