Pikine : arrêté avec 13 boules de MDMA et du haschisch, le jeune dealer mouille ses fournisseurs présumés « Julot Baldé » et « Toulaye »

Une opération d’infiltration de l’OCRTIS



L’affaire est partie de renseignements recueillis par les enquêteurs de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. D’après L’observateur, ces informations faisaient état d’activités présumées de vente de drogue impliquant K.R. Mbengue, jeune marchand domicilié à Pikine Cité Police.



Soupçonné de vendre de la MDMA et du haschisch, le jeune homme a été placé sous surveillance. Pour le confondre, les policiers ont mis en place une opération d’infiltration. Un enquêteur s’est fait passer pour un client et a pris contact avec lui.



Une commande de 10 grammes de MDMA



Le faux client lui aurait passé une commande de 10 grammes de MDMA. Au téléphone, K.R. Mbengue aurait répondu qu’il ne disposait que de 5 grammes, avant de convenir d’un rendez-vous aux abords de la mosquée de Pikine Tally Boumack, vers 20 heures.



Selon L’observateur, c’est au moment où il s’est présenté sur les lieux pour honorer la livraison qu’il a été interpellé. La fouille a permis aux policiers de découvrir sur lui 13 boules de MDMA ainsi que 5 boules de haschisch, immédiatement saisies.



À la barre, il nie la revente



Devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, le prévenu a reconnu détenir les stupéfiants, mais a contesté toute intention de les revendre. Il a soutenu que la drogue était destinée à sa consommation personnelle.



Le président du tribunal lui a alors rappelé que, lors de son interrogatoire, il avait pourtant déclaré avoir acheté la marchandise à Ouest-Foire pour 45 000 FCFA, avec l’intention de la revendre à 55 000 FCFA.



Invité par le Procureur à revenir sur les circonstances de son arrestation, K.R. Mbengue a livré une nouvelle version. Il a affirmé s’être rendu à Ouest-Foire pour acheter la drogue auprès de deux individus connus sous les surnoms de « Julot Baldé » et « Toulaye », qu’il a désignés comme ses fournisseurs présumés.



Le parquet écarte la thèse du simple consommateur



Le ministère public n’a pas été convaincu par la défense du prévenu. Selon le parquet, les éléments du dossier démontrent qu’il a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à remettre la drogue au faux client.



Le Procureur a estimé que K.R. Mbengue tentait de se faire passer pour un consommateur alors que l’enquête établissait, selon lui, une activité de cession de stupéfiants. Il a requis deux ans d’emprisonnement ferme.



La défense plaide la clémence



Plaidant coupable, l’avocat du prévenu, Me El Hadj Diouf, a tenté de convaincre le tribunal de distinguer son client d’un véritable trafiquant. Il a expliqué que K.R. Mbengue aurait acquis la marchandise comme quelqu’un qui achète un produit au marché pour son propre usage.



Mais le tribunal n’a pas suivi cette argumentation. Estimant les charges suffisamment établies par l’enquête et les débats d’audience, il a déclaré K.R. Mbengue coupable des faits reprochés et l’a condamné à deux ans de prison ferme.

