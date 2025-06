Trump assure que les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été "complètement détruites"

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi soir que les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran avaient été "totalement détruites" par les frappes américaines.



"Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran le caïd du Moyen-Orient doit maintenait faire la paix", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une déclaration solennelle.



"S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes, et bien plus faciles", a ajouté Donald Trump.