Trump annonce que l'Iran et Israël ont accepté un "cessez-le-feu total"

Donald Trump a déclaré lundi que l'Iran et Israël avaient accepté un "cessez-le-feu total" prévu pour commencer autour de 4H00 GMT mardi et qui doit déboucher sur "la fin officielle" de la guerre.



"Il a été pleinement convenu par et entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.